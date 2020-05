René Schopf: "Vertreibe keine China-Ware"

Concept Stores sind auch in Wien nichts Neues mehr, aber das Konzept von René Schopf sehr wohl: Der gelernte Friseur betreibt seit einem Jahr den Shop "White Rabbit" in der Wiener Innenstadt und hat sich dort nicht nur auf Mode und Accessoires spezialisiert, sondern vertreibt auch Kosmetik, Design sowie Kunst - als erster Concept Store Österreichs auf einer Ausstellungsfläche. Erreichen will er damit Studenten, genauso wie Businessleute, die im Jahr Millionen umsetzen, Hauptsache seine Kunden wissen was sie wollen. KURIER.at hat den jungen Pionier auf der Fischerstiege 1 besucht und das Konzept hinterfragt.



KURIER.at: Im Wien gibt es mittlerweile eine Reihe von Concept Stores, was unterscheidet White Rabbit von den anderen Shops?

Rene Schopf: Bei uns steckt wirklich eine Philosophie dahinter, was wir verkaufen. Wir vertreiben nicht einfach Designer, die gute Kollektionen machen, sondern suchen uns Stücke heraus, die ein ganzheitliches Konzept ergeben. Bei uns kann man zum Kleid eine Vase kaufen, die stimmig dazu passt, wie du dich fühlst. Außerdem wechseln wir sehr oft das Sortiment, wir bieten dem Kunden ständig etwas Neues. Und wir arbeiten sehr A-Saisonal, also zeitlos. Natürlich ist im Sommer die Mode leichter und im Winter schwerer, aber wir versuchen grundsätzlich, nicht nur in Saisonen zu denken - gibt's außerdem eh nicht mehr wirklich, wenn wir uns das Wetter in Österreich anschauen. (lacht)



Wonach wählen Sie Designer aus?

Es sollten in erster Linie kleinere Betriebe sein, ich möchte nicht China-Ware vertreiben, das machen schon genug andere. Bei White Rabbit findet man kleine Designer, die womöglich gerade ihre erste Kollektion herausgebracht haben, genauso wie große Namen - solange die Qualität passt und ich persönlich dahinter stehen kann.



Sie suchen also nach Handgefertigtem?

Genau, mir geht es um den Manufakturgedanken, dass Leute wirklich noch dafür arbeiten. So findet man bei mir Unikate oder Teile, die in kleiner Auflage gemacht worden sind. Und das ist mir extrem wichtig.