Ende Mai ist es soweit. Dann tritt Pippa Middleton vor den Traualtar, um James Matthews das Ja-Wort zu geben. Während sich seit Monaten Gerüchte um das Hochzeitskleid der Schwester von Herzogin Kate ( mehr dazu hier ) ranken, dürfte nun der eher ungewöhnliche Dresscode für ihre Gäste durchgesickert sein.

Diese seien laut dem Journalisten Richrad Eden darum gebeten worden, am Tag der Hochzeit ein zweites Outfit mitzunehmen. "Ist das ein Trend?", fragte der Brite auf Twitter. Bei Bräuten ist es nicht ungewöhnlich, dass für den Abend ein zweites Outfit mitgenommen wird. Dieses ist in den meisten Fällen ebenfalls weiß, jedoch kürzer, um besser darin feiern zu können. Dass sich auch die Gäste nochmal umziehen sollen, ist jedoch eher ungewöhnlich.

Guests at #pippamiddleton's wedding have been asked to take second outfit for reception. Is this a trend? Sounds like a bore to me