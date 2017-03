Was die Farbe des Sommer 2017 angeht, waren sich die Designer einig: Pink, Pink und noch mehr Pink war in verschiedensten Variationen auf den Laufstegen von Céline, Valentino und Balenciaga zu sehen. Nach einer von Schwarz, Grau- und Beige-Tönen dominierten Wintersaison ist die neue Trendfarbe eine willkommene Abwechslung. Ob als Farbtupfer oder im mutigen Ganzkörper-Look - so kann der Trendton bereits jetzt getragen werden:

Outfit-Idee 1: Zu Rot und Weiß

Nicht nur kräftiges Pink, sondern auch sanfteres Rosa steht in diesem Jahr hoch im Kurs. Wer seinen blassen Teint nicht noch blasser aussehen lassen möchte, sollte zu einer Hose statt einem Oberteil greifen. Dazu einfach eine weiße Bluse kombinieren und rote Pumps als coolen Kontrast hinzufügen.

Ein Beitrag geteilt von nulshop (@nulshop) am 3. Mär 2017 um 0:55 Uhr

Outfit-Idee 2: Verschiedene Nuancen mixen

Kräftiges Pink und zartes Rosa vertragen sich perfekt - das zeigt die Modekette Zara in ihrer neuen Kampagne. Wichtig: Auf auffälligen Schmuck verzichten und ledglich schlichte Schuhe und Accessoires zu so einem Look kombinieren.

Ein Beitrag geteilt von ZARA Official (@zara) am 10. Feb 2017 um 5:23 Uhr

Outfit-Idee 3: Farbtupfer

Wer sich an den Trend langsam heranwagen möchte, sollte zu pinkfarbenen Schuhen greifen. Diese machen selbst das schlichteste Outfit zum Hingucker.

Outfit-Idee 4: Statement-Look

Modemutige können sich mit Pink nach Herzenslust austoben. Wie wäre es mit einer pinken Bluse und darüber einer kuscheligen Jacke?