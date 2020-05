30°C: So hält das Make-up im Sommer

Sommer, Sonne, Sonnenschein - alles läuft, sogar die Wimperntusche? Weil das auf keinen Fall sein soll, finden Sie hier Tipps für ein lang anhaltendes Make-up-Vergnügen.

1) Teint: Wer im Sommer zu dick aufträgt, wird das schnell bereuen. Make-up und Cremen mit leichteren Texturen sind nun eine gute Alternative zu reichhaltigen Kollegen. Verwendet man vor der Foundation einen Primer, glättet der die Haut und verhindert so, dass sich das Make-up in den kleinen Fältchen absetzt. Zum Fixieren verwendet man am besten einen transparenten Puder oder ein Thermalwasserspray. Wer zu öliger Haut neigt, sollte zu mattierendem Puder-Make-up greifen. Talg und Schweißperlen werden von ihm absorbiert, was ein Verlaufen verhindert. Den selben Job erledigen Blotting-Papers, die nun in keiner Handtasche fehlen sollten und öligen Partien den Glanz nehmen.

Tipp: Bewahrt man Creme und Foundation im Kühlschrank auf, sorgt das bereits beim Auftragen für angenehme Kühle.

2) Augen: Water-resistant heißt das Zauberwort für tropische Temperaturen. Weil die wasserfeste Mascara mehr Wachse und weniger Wasser als übliche Wimperntusche enthält, übersteht sie sogar den Sprung in den Pool. Beim Eye-Shadow sollte man jetzt eher zu Puder- als zu Cremelidschatten (mit Ausnahme von wasserfesten Creme-Lidschatten), da sich letztere bei heißen Temperaturen gerne in der Lidfalte absetzen oder verschmieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vor dem Lidschatten eine Base oder einen Primer auftragen.

Tipp: Auch Eyeliner und Kajal gibt es in wasserfester Ausführung.

3) Mund: Da die Lippen eine besonders dünne Haut haben, müssen sie während der Sommermonate besonders gut versorgt werden. Pflegestifte, Öle und Primer machen sie glatt und geschmeidig, sodass Lippenstift und Gloss richtig zur Geltung kommen. Werden die Konturen mit einem wasserfesten Lipliner gezeichnet, verhindert das ein Verlaufen.

Tipp: Gibt man über dem Lippenstift einen transparenten Puder, sorgt das ebenfalls für längere Haltbarkeit.