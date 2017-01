Was 2016 der Häkelbikini war, ist heuer Bademode in Nude. Zumindest wenn es nach der Shoppingplattform Polyvore geht, die gerade aktuelle Verkaufszahlen veröffentlicht hat. Laut der Website sind derzeit Bikinis und Bademäntel in Hautfarben bei den Kunden besonders gefragt. Konkret ist die Nachfrage seit Anfang 2016 um ganze 145 Prozent gestiegen.

Hautfarbe als Trendfarbe

Vor allem die Kardashians dürften einen großen Einfluss auf den Hype rund um Nude-Bademode gehabt haben. Sowohl Kim Kardashian als auch Kylie Jenner zeigen sich auf Instagram & Co. regelmäßig in Bademode in neutralen Tönen. Kanye West hat mit seinen Yeezy-Kollektionen, die mit zahlreichen Nude-Entwürfen aufwarten, ebenfalls zu den steigenden Absatzzahlen beigetragen.

#FBF kisses from St. Barth's Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 28. Aug 2015 um 12:55 Uhr

Foto: AP/Leanne Italie

Ganz unkompliziert ist der neue Swimwear-Trend jedoch nicht. Es gibt eine schier unendliche Zahl an Nude-Varianten - wer den falschen Farbton wählt, sieht schnell nach Grippekranker statt Strandnixe aus. Jene mit extrem blasser Haut, die auch im Urlaub nicht bräunen will, sollten einen Bogen um den Trend machen - oder zuvor auf Selbstbräuner zurückgreifen.

happy ???? Ein von by Danielle (@weworewhat) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 16:45 Uhr

@susu_ta_ra_ram_ in our Capri bikini top and formentera bikini bottoms in nude. Link in bio www.stormswim.com Photography @amir_agaev Ein von STORM (@stormswimwear) gepostetes Foto am 26. Dez 2016 um 1:41 Uhr