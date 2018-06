Nach Melanias Skandal-Outfit: Modelabel designt Jacke um

Was hat sie sich nur dabei gedacht? Das fragten sich nicht nur Modefans, als Melania Trump vergangene Woche ein Heim für von ihren Eltern getrennte Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko besuchte - und ausgerechnet in einer Jacke mit dem Schriftzug "I really don't care, do you?" dort aufkreuzte (mehr dazu hier). Der geschmacklose Auftritt der Präsidentengattin hat nun das US-amerikanische Label Wildfang zu einem Gegenstück inspiriert.

"Es kümmert mich wirklich, dich nicht?"

Auf seiner Website verkauft das Modeunternehmen derzeit eine ähnliche Jacke, nur mit anderem Slogan. "I really care, don't you?" steht auf dem Rücken des Entwurfs geschrieben. "Ich dachte mir 'Warum machen wir nicht eine gegenteilige Jacke? Warum machen wir nicht eine Jacke, die etwas Gutes für diese Welt tut?'", sagte Emma McIlroy, Chefin von Wildfang.