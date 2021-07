Madeline Stuart, das Model mit Downsyndrom

Madeline Stuart ist nicht das erste Model mit Downsyndrom: Schon im Februar lief die 30-jährige Jamie Brewerbei der New York Fashion Week. Das derzeit wohl bekannteste " Model mit Makel" ist die Kanadierin Winnie Harlow. Wegen der Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) hat sie am ganzen Körper Pigmentflecken. Ihre Teilnahme bei America’s Next Top Model brachte den Durchbruch, es folgten Kampagnen für Desigual und Diesel. Auch Shaun Rosssieht nicht aus wie ein klassisches Model: Er ist Albino – Givenchy und Alexander McQueen buchten ihn trotzdem. Der Deutsche Mario Gallaträgt eine Beinprothese. Michalsky wollte ihn für die Fashion Week Berlin – in kurzen Hosen.

Mit ihrer ungewöhnlichen Model-Auswahl wollen die Designer eine Botschaft vermitteln, sagt Pedro Müller von der Wiener Modelagentur Flair. "In New York propagiert man momentan ganz stark die ‚variety of people‘, also die Vielfalt der Menschen. Alle sind gleich! Wir leben in einer Zeit, in der sich auch Menschen, die von der Norm abweichen, gerne schön anziehen – und das ist gut so!"