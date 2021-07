Mode, Design und Party beim Feschmarkt

Ganz schön fesch: Am kommenden Wochenende (26. und 27. November 2011) lädt der Feschmarkt bereits zum dritten Mal in die Wiener Ottakringer Brauerei im 16. Bezirk. Geboten werden Mode, Accessoires, Design, Grafik und vieles mehr: Der FESCH'MARKT bringt Österreichs junge Kreative direkt aus ihren Ateliers auf einen urbanen Marktplatz, so die Selbstbeschreibung des Kunst- und Designmarktes. Während tagsüber zu den Klängen von zehn DJs T-Shirts von Marc Paul, außergewöhnliche Accessoires von Silberklee erworben und in einem Workshop persönliche Weihnachtskarten gestaltetet werden können - wird am Samstag (26.11.) ab 21 Uhr bei der offiziellen Feschmarkt Party im Ragnarhof die Nacht zum Tag.