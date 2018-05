Met Gala 2018: Kontroverses Motto für Mode-Event

Die Ausstellung "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" wird vom Vatikan ausgeliehene liturgische Trachten und rund 150 Designer-Entwürfe als Hommage an den Katholizismus zeigen. "Wir wissen, dass es für die katholische rechte Szene und konservative Katholiken kontrovers sein könnte", sagte Kurator Andrew Bolton im Interview mit der Times. Daniel H. Weiss, Präsident der Met, sagte jedoch, dass er zuversichtlich sei, dass die Ausstellung zu mehr Verständnis, Kreativität und einem konstruktiven Dialog inspirieren wird. "Das ist die Rolle, die ein Museum in unserer Zivilgesellschaft hat", so der Experte. Die Ausstellung wird am 10. Mai 2018 eröffnet.