Diese Woche ging es für Melania Trump nach Huntington in West Virginia, um die immer größere Drogen-Problematik zu besprechen. Für diesen Anlass entschied sich die First Lady für ein Label, das man an ihr noch nie gesehen hat. Das grüne Kleid stammte vom neuen Label Cefinn, welches Samantha Cameron, Ehefrau des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron, gegründet hat.

Das grüne Shirtkleid kombinierte die 47-Jährige mit einem farblich perfekt abgestimmten Taillengürtel und Schlangenleder-Pumps mit hohem Absatz von Christian Louboutin. In Anbetracht der Tatsache, dass die Outfits von Melania Trump normalerweise sündhaft teuer sind, war das Cefinn-Kleid mit einem Preis von 350 Euro geradezu ein Schnäppchen. Erhältlich ist dieses derzeit über den Onlineshop net-a-porter.com.

Foto: APA/AFP/MANDEL NGAN Foto: APA/AFP/JIM WATSON