Melania Trump: Modische Rückkehr aus dem Urlaub

Über zwei Wochen Auszeit gönnte sich die Familie Trump im familieneigenen Golf Club in Bedminster, New Jersey. Vergangenes Wochenende ging es braun gebrannt zurück nach Washington. Melanias Urlaubsfeeling schlug sich auch in der Outfitwahl nieder. Für die Rückkehr ins Weiße Haus entschied sich die 47-Jährige für ein gelb-weißes A-Linien-Kleid. Dazu kombinierte sie wie immer Pumps und eine große Sonnenbrille.

Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Scheinbar fühlte sich Donald Trumps Ehefrau bei der Ankunft in Washington nicht besonders frisch, denn beim Verlassen der Air Force One saß die Sonnenbrille trotz Dunkelheit wieder auf der Nase.

Foto: REUTERS/YURI GRIPAS

Ein wenig legerer durfte es bei Trumps Tochter Ivanka, die ebenfalls mit von der Partie war, sein. Die 35-Jährige trug auf der Reise ein weißes, schulterfreies Kleid und stylte flache Sandalen dazu, um ihren Sohn auf den Arm nehmen zu können.

Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE