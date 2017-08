Maniküre: Nägel nie in verschiedene Richtungen feilen

Für die Do it yourself-Maniküre ist die Feile unersetzlich. Im Gegensatz zu Schere und Knipser lässt sich mit ihr der Nagel exakt in die gewünschte Form bringen. Ob Glas- oder Sandblattfeile - eine Regel sollte man beim Kürzen immer beherzigen: niemals mit dem Maniküre-Tool hin und her feilen.

Dadurch werden die Enden der Nägel aufgeraut und anfälliger für kleine Risse. Auch auf die Haltbarkeit des Nagellacks wirkt sich die falsche Feil-Technik aus, denn dieser splittert an nicht glatt abschließenden Nägeln bereits nach kurzer Zeit ab.

Hier kann man sich von den Profis im Beauty-Salon etwas abschauen: Diese feilen von der Mitte des Nagels nach außen. Heißt: Zuerst nach links, dann nach rechts - und nicht von links nach rechts. Wer möchte, kann auch von den Seiten zur Mitte hin arbeiten. Dadurch wird jeder Teil des Nagels lediglich in eine Richtung bearbeitet. Dieser Arbeitsschritt ist unabhängig von der Form, in die Nägel gebracht werden. Tipp: Ergonomisch gebogene Feilen sind handlicher und sorgen für einen gleichmäßigen Abrieb.