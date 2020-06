Luxus-Lingerie mit Couture-Faktor

Neben dem Männer-Defilee trumpft La Perla 2015 jedoch mit einer weiteren Neuigkeit auf: Am 26. Jänner 2015 wird im Rahmen der Pariser Couture-Schauen erstmals die Atelier Collection präsentiert. Inspiration für die Kollektion sind neben der kreativen Geschichte des Hauses, die raffinierten und außergewöhnlichen Techniken, die zum Markenzeichen von La Perla geworden sind. Zusammengestellt vom La Perla Style-Team, unter der Leitung von Emiliano Rinaldi, wird die Atelier Collection eine neue Art der Kombinierbarkeit thematisieren und die Kunst des Layerings unter dem Kleid sowie luxuriöse Techniken und Details, basierend auf leichten und transparenten Stoffen, zum Inhalt haben. Gezeigt wird dafür im Hôtel Salomon de Rothschild, im Zentrum von Paris. Zu sehen gibt es die Debüt-Kollektion dann schon am Tag danach in der Pariser Edel-Boutique, 20 Rue de Faubourg Saint-Honoré, und erhältlich wird sie bereits in der darauffolgenden Woche in ausgewählten Hauptstädten weltweit sein.