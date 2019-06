Kosmetikkette Sephora schließt US-Filialen für Anti-Rassismus-Schulung

Die französische Kosmetikkette Sephora schließt am Mittwoch all ihre Filialen, Vertriebszentren und Verwaltungsbüros für eine Anti-Rassismus-Schulung in den USA. Grund ist ein Tweet von R&B-Sängerin SZA, sie sei in einer Sephora-Filiale in Los Angeles des Diebstahls verdächtigt worden. Der Sicherheitsdienst sei gerufen worden, "um sicherzustellen, dass ich nichts gestohlen habe", schrieb SZA.

Sie zeigte sich nicht nachtragend. "Wir hatten ein langes Gespräch. Hab' einen gesegneten Tag, Sandy", schrieb sie auf Twitter, offenbar an eine Mitarbeiterin adressiert. Die R&B-Sängerin SZA war bereits mehrfach für den Grammy nominiert, in diesem Jahr unter anderem für den besten R&B-Song.