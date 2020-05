Wiedergeburt eines Radschlauchs

Armreifen aus Pfirsichdosen, Omas Koffer vom Dachboden als Tischplatte oder Fenstergriffe, an denen Jacke und Mantel hängen. Müll ist nützlich, finden Magdalena Akantisz und Lisa Schultz. Für ihr Diplomarbeits-Projekt an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, gründeten sie eine virtuelle Upcycling-Plattform.