Kongress: Melania Trumps Outfit spaltet

Während Donald Trump aus seiner Sicht visionäre Reden ausarbeitet, kümmert sich Melania Trump um den perfekten Auftritt als First Lady. Nachdem sie zuletzt mit ihren schlichten Looks in Palm Beach begeisterte, hat sie bei der ersten Rede ihres Mannes vor dem US-Kongress modisch einen Zahn zugelegt.

"Sie glaubt anscheinend, dass Silvester ist"

Die 46-Jährige entschied sich für einen Look aus der aktuellen Kollektion des US-Designers Michael Kors. Zu einem mit Pailletten verzierten Blazer, der inklusive Taillengürtel für 4.995 USD (ca. 4740 Euro) verkauft wird, kombinierte das Ex-Model den passenden Rock. Letzteres kostete 4.595 USD (ca. 4360 Euro). Beide Stücke wurden in Italien in Handarbeit veredelt.

Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Auf Twitter wurde daraufhin ausgelassen über das Outfit diskutiert. Während die einen den Look nicht angemessen für den Kongress fanden, lobten andere Melanias Wahl.

The last time I saw a sparkly suit like that, Joan Collins was wearing it on Dynasty ???? — Kelly Robbins (@Ceollaigh) 1. März 2017

Melania is wearing SEQUINS to the STATE OF THE UNION. https://t.co/SlFVHCeoud — Jessica Woods (@woodsjessical) 1. März 2017

It looks like Melania was unchained tonight for the address and she seems to think it's NYE. — Amanda Hiner (@MandaJLark) 1. März 2017

I'm sorry, but sequins are NOT appropriate for a #JointAddress Get your shit together, Melania. ???? — Jackie Davis (@devauldavisj) 1. März 2017

Who wears black sequins to Congress?. Where you going after the speech Melania, da club? #JointAddress — Wendy L. Wilson (@WendyLWilson_) 1. März 2017

YOU CAN'T WEAR SEQUINS TO A JOINT ADDRESS, MELANIA!! THIS ISN'T NEW YEARS EVE #JointAddress — Cameron Lyon (@cameron__lyon) 1. März 2017

. @FLOTUS Melania Trump enters. She looks stunning in a dark suit with sequin detail #JointAddress #JointSession — Adelle Nazarian (@AdelleNaz) 1. März 2017