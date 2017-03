Katy Perry: Radikaler Haarschnitt nach Trennung

Nach ihrer vorläufigen Trennung von Orlando Bloom (40) zeigt sich US-Sängerin Katy Perry (32) im neuen Look. Die Sängerin präsentierte sich auf Instagram mit platinblonden und sehr kurzen Haaren. "Bisher war ich dazu noch nicht bereit", meinte die für ihre verschiedenen Frisuren bekannte Musikerin in einem kurzen Video.

I WASNT READY TILL NOW Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 2. Mär 2017 um 17:26 Uhr

Die 32-Jährige hatte bereits zuvor platinblonde Haare, die nun jedoch nicht mehr bis zu ihren Schultern reichen. Kurios: Mit ihrem Pixie-Cut, den roten Lippen und dem Nasenring ähnelt Perry nun ein wenig Miley Cyrus.

✂️cash me outside howbow dah✂️ S/O @mrchrismcmillan and @justinandersoncolor & @riderdyehair for that platinum status ???????????????? Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 2. Mär 2017 um 15:41 Uhr

An ihre Fans twitterte sie die Botschaft: "Man kann immer noch Freunde sein und seine früheren Partner lieben. Niemand ist Opfer oder Bösewicht." Am Dienstag kündigten die Sängerin ("Roar") und der britische Schauspieler ("Der Herr der Ringe") an, eine Beziehungsauszeit zu nehmen. Sie gingen derzeit "in Respekt und Liebe auf Distanz", teilten die Sprecher der beiden mit. Perry und Bloom waren den US-Medienberichten zufolge ein Jahr lang ein Paar.