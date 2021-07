10 Minuten: Smokey Eyes mit nur einem Lidschatten

An den Feiertagen, vor allem an Silvester, darf es nicht nur in puncto Outfit gerne auffälliger sein. Smokeys Eyes passen jeder Augenform- und farbe - und benötigen meist den Einsatz mehrerer Farben aus einer Lidschatten-Palette. Dass der Beauty-Klassiker mit lediglich einem Ton gelingen kann, weiß die britische Star-Visagistin Katie Jane Hughes. Auf ihrem Youtube-Kanal zeigt der Profi, worin das Geheimnis eines perfekten Augen-Make-ups (welches lediglich zehn Minuten dauert) liegt.