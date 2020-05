ISA TRENDS: Miss Piggy ist das neue Gesicht von MAC Cosmetics

Mit einem KISS-inspirierten Augen-Make-up. Sehr edgy, wie MAC Cosmetics sein neues Testimonial präsentiert. Und sehr clever, denn der "Muppets Movie"-Hype geht grad so richtig los, in den USA startet der Film zu Thanksgiving am 23.11., bei uns am 19.1.2012.



In "Die Muppets" spielt Piggy die Plus-Size-Chefredakteurin der Vogue Paris, darf Schuhe von Christian Louboutin und eine stylische, von Zac Posen entworfene Garderobe tragen und jede Menge Fett und Zucker in Form von Schokodoughnuts futtern.



Ein großartiges Role Model. Freu mich schon sehr auf den Film!