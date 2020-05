ISA TRENDS: "Kleider Bauer helps"

Im neu gestalteten Kleider-Bauer-Flagshipstore auf der Mariahilferstraße wurden heute Montag die " Kleider Bauer helps"-Shirts präsentiert.



Mit der limitierten Kollektion - je 5 Damen- und Herren-Modelle mit Afrika-Printmotiven - unterstützt das Unternehmen Hilfsprojekte der Caritas in den Dürregebieten in Ostafrika, pro Shirt (Verkaufspreis 19,90 €, in allen Filialen österreichweit erhältlich) werden 10 Euro direkt an die Caritas Österreich gespendet.



Mir haben zwei der Männer-Designs am besten gefallen, nämlich der Buchstabenprint von "The Mission" (links) und die bunte Fotocollage von "Small World".



Von den Damenshirts find ich "A Message" (rechts) mit der fröhlichen Kinderzeichnung am nettesten.



Die " Kleider Bauer helps"-Shirts sind übrigens SA8000 zertifiziert, d.h. es wird garantiert, dass in den Produktionsstätten keine Kinderarbeit erfolgt und Mindeststandards in den Bereichen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit eingehalten werden. Leider immer noch keine Selbstverständlichkeit ...