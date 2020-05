ISA TRENDS: Kate Moss & Terry Richardson drehen neuen Spot für Mango

"I think fashion in motion is going to happen, isn’t it?" Ja, das hat Kate the Great ganz richtig erkannt: Ohne bewegtes Bild läuft in der Mode gar nix mehr. Deshalb darf sie jetzt auch wieder in der neuen Mango-Frühjahrskollektion vor Terry Richardsons Kamera herumlaufen.

"Spy Game" heißt der neue Clip, wer da wen genau ausspioniert, haben wir nicht ganz mitbekommen, aber egal, Hauptsache, man kann Kate ein bissel beim "Arbeiten" zuschauen.

Mir gefällt der Song im Hintergrund ziemlich gut, leider gibt’s keine Info dazu, von wem er stammt. Hinweise bitte posten!