"Höhle der Löwen": Haar-Tool pony puffin schlägt ein

Selbst wenn die Erfinder des "pony puffin" in der vergangenen Folge von "Höhle der Löwen" keinen Zuschlag bekommen hätten, wäre der Auftritt ein Erfolg gewesen. Denn bereits jetzt ist das Tool, welches den Pferdeschwanz voller wirken lässt, ausverkauft. Sowohl im eigenen Onlineshop als auch auf amazon war der Andrang nach der Ausstrahlung am Sonntag so groß, dass derzeit nichts mehr bestellt werden kann. Und das, obwohl das Produkt erst seit vier Monaten auf dem Markt ist.

Wie die auf den ersten Blick unscheinbare Erfindung in Pink funktioniert? Zuerst wird nur die obere Hälfte des Haares abgeteilt und der kleine "pony puffin" darunter versteckt. Dann wird der untere Teil der Haare dazugenommen und zu einem Pferdeschwanz gebunden. So soll das Haar gepusht werden und fülliger erscheinen.

Löwin Judith Williams witterte bei der Präsentation von Elena und Julian Musiol bereits das große Geschäft - und willigte nach einem Test an ihren eigenen Haaren dem Angebot der Gründer (65.000 Euro für 49 Prozent Firmenanteile) sofort ein.