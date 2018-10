Esprit & Gerry Weber: Große Modelabels stecken tief in der Krise

Dass es auch anders geht, zeigen Marken wie Primark, Zara oder Adidas, die derzeit von Erfolg zu Erfolg eilen und dabei auf ganz unterschiedliche Strategien setzen. Der Billiganbieter Primark positioniert sich als Preisführer in der Fast Fashion. Zara punktet mit einem nicht endenden Feuerwerk immer neuer Trends. Adidas baut den eigenen Vertrieb im Internet so konsequent aus, wie kaum ein anderer Markenhersteller.

Doch macht auch noch etwas anderes den schwächelnden Traditionsmarken das Leben schwer. Nach wie vor lockt der große deutsche Markt ausländische Markenhersteller an. Die bisher in Deutschland nur spärlich vertretene japanische Kette Uniqlo etwa eröffnet im Oktober gleich zwei neue Filialen in Köln und Düsseldorf. In Düsseldorf übernimmt Uniqlo dabei die ehemaligen Verkaufsräume von Gerry Weber.