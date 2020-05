Gisele Bündchen "darf" Chanel Nr. 5 bewerben

Um das Parfum Chanel No 5 ranken sich viele Geschichten. So heißt es etwa, dass Marilyn Monroe nachts keinen Pyjama, sondern „einfach nur“ etwas von dem Duft trug. Mit ihm werden aber noch andere schöne Frauen assoziiert – etwa Catherine Deneuve, Nicole Kidman und jetzt – Gisele Bündchen. Von Regisseur Baz Luhrman (" Moulin Rouge", "Great Gatsby") wurde das gegenwärtig erfolgreichste Topmodel in Szene gesetzt. Der gibt sich begeistert: " Gisele hat die Sensibilität der neuen Welt in ihren Genen. Ich glaube, das ist gleichzeitig neu und entspricht Coco Chanel. Coco hat die neue Zeit in die alte Welt gebracht."

Lanciert wurde das Parfum im Mai 1921 von Coco Chanel, es zählt nach wie vor zu den meistverkauften Frauenparfums der Welt. "Ich will ein Parfum für Frauen aus dem Duft der Frauen", soll Coco Chanel gesagt haben. Sie selbst trug das Parfum immer auf der Innenseite des Ellbogens und am Hals.