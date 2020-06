Erstes Selfie von Anna Wintour mit der Vogue September Issue

902 Seiten, und die Frisur hält. Print ist offenbar noch lang nicht tot, mit 665 Anzeigenseiten in der September-Ausgabe 2013 hat die US Vogue gar einen neuen Rekord in Sachen Anzeigen aufgestellt – mehr gabs nur im September 2007 mit 727 Seiten.

Und natürlich macht Ms. Wintour ihr Selfie nicht selber, sondern LÄSST fotografieren. Es ist übrigens das allererste Porträt der Vogue-Chefin am magazineigenen Instagram. Welcome to #Neuland [:-)] .