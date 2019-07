Warum immer mehr Modehäuser Profi-Aufpasser engagieren

Blackfacing

Viard möchte wohl verhindern, was zuletzt gleich mehreren Modehäusern widerfuhr: Rassismus-Vorwürfe aufgrund von Entwürfen, die viele nicht als kreativ, sondern schlichtweg geschmacklos empfanden. So geschehen bei Gucci. Anfang des Jahres gab es einen Shitstorm gegen das Luxus-Unternehmen, weil es im Onlineshop einen Pullover anbot, dessen Kragen bis über die Nase gezogen werden konnte. Die Aussparung am Mund war mit einem dicken roten Rand versehen. Einen ähnlichen Look hatte man zuvor am Laufsteg gezeigt. In den sozialen Medien wurde dem Label Blackfacing, bei dem sich Weiße dunkel schminken, um wie Schwarze auszusehen, vorgeworfen. Chefdesigner Alessandro Michele entschuldigte sich für seinen Fehltritt – und engagierte einen Diversity Manager, um solche Situationen künftig zu vermeiden.