Dior-Show in Paris: Modeikonen in der ersten Reihe

Lenny Kravitz und Naomi Campbell

Das Who is who der Modebranche traf sich vergangene Woche in Paris zur Präsentation der neuen Männerkollektionen. Besonders bei Dior konnte sich die erste Reihe sehen lassen. Lenny Kravitz erschien mit Naomi Campbell, die erst kürzlich einen Preis als Modeikone erhielt.