Die neue Lieblingsfarbe der Stars vertreibt die Winter-Tristesse

Auch bei Modelkollegin Bella Hadid kommt, zumindest was die Outfits angeht, keine Winter-Tristesse auf. Beim Louis-Vuitton-Dinner in New York schnallte sich die Schwester von Gigi Hadid eine schon von weitem sichtbare Weste des französischen Luxusmodelabels über die weiße Bluse, die zum Minikleid umfunktioniert wurde.