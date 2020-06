Nobuyoshi Araki für Bottega Veneta

Gegründet 1966 in Vicenza steht das Luxushaus Bottega Veneta hingegen für Zurückhaltung, Luxus und zeitlose Eleganz. Attribute, die der hauseigene Designer Tomas Maier mit seiner Stilattitüde zur Perfektion treibt: Heuer sind es bei der Damenmode, Marinetöne und Himmelblau, genauso wie Nebelnuancen und ein Hauch von Sonnengelb. Bei den Männern ebenso: Blassere Farben dominieren und werden von Himmelsnuancen durchbrochen.

Passend zu diesem Modekonzept ließ sich der auserwählte Foto-Visionär Araki für Bottega Veneta von etwas unschuldigeren Motiven leiten. Als Inspirationsquellen, für die Topmodel Saskia de Brauw und Sung Jin Parkund vor der Kamera standen, wählte er Tanz und Bewegungsfreiheit. Duftige Farben, zerbrechlich-wirkende Bildkompositionen und farbstarke Highlights sind das Ergebnis der in Tokyo gewählten Kampagnen-Kulisse. Das Video zum Shooting aus der "The Art of Collaboration"-Serie gibt es exklusiv hier zu sehen: