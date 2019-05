Designer Max Azria ist tot

Halle Berry, Drew Barrymore, Fergie, Britney Spears, Kim Kardashian und Miley Cyrus sind nur einige der Stars, die zu seinen Fans gehörten. Unter den am Dienstag veröffentlichten Instagram-Post schrieb Sängerin Michelle Williams: "Mein Herz ist bei seiner Familie und bei allen, die mit ihm über die Jahre hinweg gearbeitet haben. Er war so nett und großzügig, er lud mich und andere am Sabbat zu sich nach Hause ein."