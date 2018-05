Chanel: Modenschau vor einem Kreuzfahrtschiff

Normalerweise entführt Chanel seine Gäste dafür an exotische Orte wie Kuba oder Seoul. Diesmal entschied sich Lagerfeld, in der Heimat Paris zu bleiben. Bevor die Gäste das Chanel-Kreuzfahrtschiff "La Pausa" betreten durften, hatte Lagerfeld am Kai eine gewaltige Kollektion in maritimem Esprit gezeigt.