Privat setzt sie auf klassische Pieces, auf dem roten Teppich liebt sie den großen Auftritt: Catherine Zeta-Jones ist für ihr Stilbewusstsein bekannt. Dem W-Magazin verriet die Frau von Michael Douglas, auf welche Beauty-Produkte sie nicht verzichten kann.

Die Beauty-Lieblinge von Zeta-Jones

Sie selbst beschreibt ihren Style als "modern" und "altmodisch" zugleich. In Sachen Kosmetik setzt die 48-Jährige vor allem auf bekannte Marken.

"Ich verlasse das Haus nie ohne meine kleine Mason Pearson-Haarbürste, Charlotte Tilbury-Mascara, MAC Spice-Lippenkonturenstift, Marc Jacobs Slow Burn-Lippenfarbe, Clé de Peau Intensiv-Augenkonturpflege und die Foundation", verrät Zeta-Jones und fügt hinzu: "Das ist alles für jetzt, weil die Wahrheit ist, nichts kann innerhalb von fünf Minuten anständig gemacht werden."

Foto: pps.at

Schön "von innen heraus"

Zudem achte sie auf ihre Ernährung sowie darauf, regelmäßig Sport zu treiben. In Sachen Fitness setze sie auf "Schwimmen, Tennis, Radsport, mein Hausfitnessstudio und Stepptanz."

Außerdem versuche Zeta-Jones, reichlich "Wasser zu trinken, das pH-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, keinen Alkohol zu konsumieren und durch richtige Ernährung" ihren Körper frei von Entzündungen zu halten – "von innen heraus".

Foto: pps.at Foto: pps.at

Bereits vor einiger Zeit hatte die Schauspielerin Einblicke in ihren Badezimmer-Schrank gegeben und ihre "Gesichts- und Körper-Essentials" präsentiert – darunter Cremen von Luxusmarken wie Dior und Chanel. Aber auch ein Deo um "nur" sieben Euro (dazu mehr) findet sich unter den Kosmetik-Favoriten des Hollywoodstars.

Doch Botox und Filler gehören ebenso zur "Frischmach"-Routine der Schauspielerin: