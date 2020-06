Bijoux-Träume: Modeschmuck auf dem Vormarsch

Glitzerndes Glas oder matter Halbedelstein? Ein Silber-Pilz oder lieber ein Eistütenring? Jeder wählt seinen Traum vom Schmuck selbst – denn das Geschmeide wird nur dann gerne gekauft, wenn es Emotionen vermittelt. Das ist das Fazit des innovativen Forums LINK Jewelry Summit, einer Schmucktagung der International Herald Tribune in Kooperation mit Swarovski, die in Wien stattfand. Am weltweiten Schmuckmarkt sind nur 20 % in Labels gebunden, der Rest ist no name. Geht es nach der internationalen Schmuckindustrie, soll sich das bald ändern, denn die Nachfrage nach Designer-Schmuck, der Gefühle mitverkauft, steigt. Junge Käuferinnen lieben Kostbarkeiten, die ihre Sehnsüchte nach Sinn und Liebe stillen. Dass Schmuck auch immer eine Form von Kultur-Kommunikation ist, zeigt Kunsthistorikerin und Summit-Sprecherin Iris Apfel. Die Stilikone inspiriert Frauen seit Jahrzehnten zum Nachahmen ihres Styles. „ Schmuck zu tragen wird auch in Zukunft wichtig bleiben,denn das war immer Tradi­tion“, sagt auch Markus Langes Swarovski – und grün­dete kurz entschlossen Cadenza, eine weltweit neue Multibrand-Marke für Modeschmuck. Die weltbesten Designer, wie Oscar de la Renta, Valentino oder Roberto Cavalli, aber auch aufstrebende Talente wie „Mawi London“ oder Zoë Kravitz entwerfen jetzt für Swarov­skis Tochtermarke. In Zukunft werden Statements mit nachhaltig erzeugtem Modeschmuck gesetzt und weniger mit Fine Jewelry. Auch Wolfgang Joop träumt: von der Natur. Er entwarf Schwammerln aus Silber. Einen Tafelsatz Magic-Mushrooms und Anhänger.