AUA-Strumpfhosen bleiben rot

Vier Wochen lang hatten die AUA-Mitarbeiter Zeit, um sich zu entscheiden. Das Ergebnis: Zirka 70 Prozent votierten für die roten Strumpfhosen. Insgesamt hätten sich 1.931 von 2.704 Mitarbeiterinnen an der Wahl beteiligt. Davon haben 1.352 Mitarbeiterinnen für die rote Strumpfhose votiert. 579 Mitarbeiterinnen oder 30% wollten hautfarbene Strümpfe und schwarze Schuhe haben. In einer Aussendung heißt es: „Ein so starkes Zeichen für Rot hatten wir anfangs gar nicht erwartet,“ sagt Andrea Pernkopf, Vice President Produkt und Marketing bei Austrian Airlines. „Als Austrian Airlines 1996 die rote Uniform mit den roten Strümpfen eingeführt hatte, gab es intensive Diskussionen. Dass sich unsere Kolleginnen zwanzig Jahre später so deutlich für rote Strumpfhosen aussprechen, zeigt uns, dass sich die roten Strümpfe zu einem wertvollen Markenzeichen entwickelt haben. Von Tokio bis New York werden unsere Mitarbeiterinnen sofort wiedererkannt.“