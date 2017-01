Allude: Neuer Cashmere-Store in Kitzbühel

Seit über 20 Jahren ist Andrea Karg bereits in der Modebranche erfolgreich. Jetzt endlich war die Zeit reif, einen eigenen Store für ihr Label Allude zu eröffnen. Feinstes Cashmere ist das Spezialgebiet der Münchner Designerin - und Kitzbühel somit der perfekte Ort für die österreichische Shop-Premiere.

"Resort-Orte sind in meinen Augen genauso relevant"

Warum es ausgerechnet ein kleiner Skiort wurde und nicht Paris oder London, liegt für Karg auf der Hand: "Wir sind in den wichtigsten Metropolen der Welt in den besten Departmentstores und Boutiquen präsent – warum dann nicht mit einem eigenen Store in Kitzbühel starten? Resort-Orte sind in meinen Augen genauso relevant wie internationale Großstädte, denn der Konsument ist heute sehr mobil und auf der gesamten Welt zuhause", sagt die Deutsche.

Foto: Kilian Bishop

Auf insgesamt 130 Quadratmetern wird seit Kurzem die gesamte Allude-Welt präsentiert. Neben Bestsellern wie Pullovern und Accessoires, wird auch die Home-Kollektion und Kindermode angeboten. Jedoch will man kein klassischer Monobrand-Store sein, sondern den Kunden auf eine Entdeckungsreise einladen.

Heißt: Zehn weitere Marken, darunter Marie-Stella-Maris und Kühn Keramik, wurden an Bord geholt, um eine ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten. Das erklärte Ziel von Andrea Karg: Sie will zeigen, was das Herz berührt. "Und sehr gerne etwas mit einem Aha-Effekt oder besonderen Twist."

Info: Josef-Herold-Straße 12, 6370 Kitzbühel, allude-cashmere.com

Foto: Kilian Bishop