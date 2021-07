Wie es sich mit zwei Meter langen Haaren lebt

Jeden Tag muss die junge Frau eine Stunde zum Kämmen ihrer Haare investieren, laut der Daily Mail braucht es einen ganzen Tag bis die Mähne an der Luft getrocknet ist. Auch wenn Nasyrova sichtlich stolz auf ihren Rapunzel-Look ist, hat ihre Leidenschaft auch Schattenseiten. Das Gewicht der Haare habe sich negativ auf ihren Nacken ausgewirkt, wie die Russin im Interview mit der britischen Tageszeitung zugibt. "Mein Haar ist so schwer, ich vergleiche es mit dem Gewicht meiner Katze", so die 27-Jährige.