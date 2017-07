Alicia Keys' neue verrückte Frisur

Seit vergangenem Jahr verzichtet Alicia Keys komplett auf Make-up ( mehr dazu hier ). Der neu entdeckte Minimalismus bei Beauty-Produkten bedeutet jedoch nicht, dass sich die Sängerin nicht beim Friseur austobt. Auf Instagram postete die 36-Jährige Fotos ihrer neuen Haarpracht: Statt dunkelbraunen Locken trägt die zweifache Mutter nun kunterbunte Rastazöpfe. Zuletzt trug sie Afro und zeigte sich regelmäßig mit einem stylishen Haarturban.

Die Aufnahmen zeigen das Stimmwunder auf einem Dach in New York. Das Gesicht blieb, wie sonst auch, ohne Foundation und Mascara. Passend zu den Zöpfen in Pink, Orange und Gelb trug Alicia Keys eine feuerrote Hose und ein weißes T-Shirt.

