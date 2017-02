Alexa Chung: So edel können weiße Sneakers sein

In New York findet derzeit die Fashion Week statt. Während die meisten Frauen für den Besuch der Shows in High Heels schlüpfen, geht es Alexa Chung entspannt an. Die Moderatorin zeigte sich am ersten Tag der Modewoche in einer stylishen und dennoch gemütlichen Kombination.

Ihren grauen Hosenanzug peppte die 33-Jährige mit einem Nietengürtel im Westernstil auf. Statt sich bei nasskaltem Wetter mit hohen Schuhen abzuplagen, beschloss sie lieber in ihren geliebten Vans zur Show-Location zu fahren.

Dicke Socken und flache Schuhe zur Fashion Week

Auf Instagram postete die Britin einen Schnappschuss aus der ersten Reihe. Um im Laufe des hektischen Tages keine kalten Füße zu bekommen, durften sogar dicke Stricksocken mit auf die Fashion Week.

Blue steeling #NYFW @noonbynoor ???????? Ein von Alexa (@alexachung) gepostetes Foto am 9. Feb 2017 um 14:23 Uhr

Alexa Chung ist bekannt für ihre Vorliebe für flache Schuhe. Im Sommer stylt die Stilikone ihre Converse Chucks zu luftigen Blumenkleidern. Auch Pumps mit niedrigem Absatz stehen bei ihr hoch im Kurs.

Foto: pps.at Foto: pps.at Foto: pps.at