6 atemberaubende Strand-Brautkleider, die wir lieben

Auch bei Ihrem Brautkleid gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Zwar sieht ein pompöses Brautkleid wunderschön aus, jedoch reicht auf einer Hochzeit am Strand auch ein zartes Kleid vollkommen aus. Zudem sollten Sie auch bedenken, dass es sich im Kleid leicht laufen lässt. Je einfacher Sie sich in Ihrem Brautkleid bewegen können, umso wohler werden Sie sich auch fühlen. Da es am Strand sehr oft auch windig sein kann, empfiehlt es sich, wenn Sie sich für ein Brautkleid mit weniger Schichten entscheiden. Auch eine Schleppe ist am Strand generell abzuraten.

Bei Ihrem Styling dürfen Sie auf keinen Fall vergessen, einen Sonnenschutzfaktor vor dem Make-up aufzutragen. Auch Ihre Foundation mit Lichtschutzfaktor sollte bei einer Hochzeit am Strand unbedingt verwendet werden. Sie möchten bei Ihren Hochzeitsfotos bestimmt keinen Sonnenbrand im Gesicht haben! Außerdem ist auch ein wasserfestes Make-up bei einer Strandhochzeit sehr empfehlenswert. Geht es um Ihre Frisur, dann sollten Sie eine Hochsteckfrisur bevorzugen, welche mit Haarspray und Haarnadeln fixiert wird. Ihre Haare verzieren Sie am besten mit Blumen oder einen anderen Kopfschmuck, welcher perfekt zu einer Strandhochzeit passt.