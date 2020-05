50 Jahre Valentino

Heuer vor genau 50 Jahren eröffnete der damals 27-jährige Valentino Garavani sein Modeatelier in Rom - der Grundstein für den Gipfel des Ruhmes. Bereits wenige Jahre später zählten die reichsten und berühmtesten Frauen wie Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy und Audrey Hepburn zu den Verehrerinnen des Designers. Von dort an dominierte Valentino bis heute die italienische Haute Couture.



Der luxuriöse Bildband " Valentino - eine italienische Legende" gewährt einen einzigartigen Einblick in die Welt des Modedesigners.