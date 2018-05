3 Sommerteile, in die Sie jetzt investieren sollten

Leinenkleid

Ob gestreift, mit Punkten oder in gedeckten Farbtönen gehalten - seit Jahren waren in den Geschäften nicht mehr so viele Leinenkleider wie jetzt zu sehen. Warum sich der Kauf lohnt: Kein anderes Material hat bei Temperaturen um 30 Grad so eine angenehm kühlende Wirkung und ist somit bei richtiger Pflege der perfekte Sommerbegleiter für die nächsten Jahre. Derzeit besonders beliebt: Modelle mit Knöpfen.