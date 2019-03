2 Minuten 2 Millionen: Ein Jurist will die Modewelt aufmischen

Kaschmir gilt unter Modefans als der ultimative Luxus. Was die meisten nicht wissen: Mit der weichen Wolle wird viel Schindluder getrieben. Auf dem Markt werden viel mehr Kaschmir-Produkte angeboten als es Material gibt. Denn es ist nur in einer begrenzten Region verfügbar: In den abgelegenen Hochebenen der Mongolei, Chinas, Afghanistans und des Irans leben die Kaschmirziegen, deren Unterhaar einmal pro Jahr während des natürlichen Haarwechsels herausgekämmt wird.

Der enormen Nachfrage versuchen die Händler durch Tricksereien gerecht zu werden. Das luxuriöse Material wird mit anderen Tierhaaren gestreckt und chemisch aufbereitet. Kurz: Wo Kaschmir draufsteht ist nicht unbedingt Kaschmir drin.

Matthias Gebauer hat das Problem erkannt und will mit seiner Marke Direct Cashmere neue Wege gehen. Am Dienstagabend stellt er sein Konzept den Investoren bei der Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" vor. "Die Unternehmen können in den meisten Fällen gar nicht mehr garantieren, dass ihre Produkte reines Kaschmir enthalten", sagt der Unternehmer im Gespräch mit dem KURIER. "Wir kennen jede unserer Ziegen und haben alle Produktionsschritte selbst in der Hand."