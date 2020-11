Zweites Sussex-Baby? Schwangerschaftsgerüchte um Meghan verdichten sich

Sollten Herzogin Meghan und Prinz Harry tatsächlich wieder Eltern werden? Im Oktober hatte der zuständige Richter Mark Warby entschieden, dass der Prozess zwischen der Herzogin und Sussex und "Associated Newspapers Limited", dem Herausgeber der Mail on Sunday, von Jännner auf Herbst 2021 verlegt wird. Meghans Rechtsteam gab bekannt, dass der Termin aus "vertraulichen Gründen" verschoben werden muss.

Erneute Schwangerschaftsgerüchte um Herzogin Meghan

Die ehemalige Schauspielerin hat das britische Blatt verklagt, weil dieses im Jahr 2019 Auszüge aus einem privaten, handgeschriebenen Brief Meghans an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht hatte. In einem neuen Statement verrät der zuständige Richter nun ein weiteres Detail. Wie jetzt bekannt wird, weiß nicht einmal der von der Verteidigung als Zeuge aufgerufene Thomas Markle, wieso Meghan den Termin verschieben will. "Zu Recht", betont Warby.

In dem Statement des Richters wittern Klatschmagazine nun einen potentiellen Hinweis auf eine Schwangerschaft der Herzogin. So schreibt unter andrem die deutsche Zeitschrift Gala: "Sollte Meghan ein Baby erwarten, so wäre dieses Geheimnis bei Thomas Markle in unsicheren Händen."