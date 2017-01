Zusammenbruch: Heathler Locklear auf Entzug

Und wieder hat sie es nicht geschafft, von den Drogen loszukommen. Jahrelang galt Serienstar und Sexsymbol Heather Locklear (55) als clean. Jetzt aber musste sie wieder in eine Entzugsklinik einchecken.

"Als sie kamwar sie betrunken und auf Pillen, sie hat geweint und geschrien", so eine Quelle zu Radar Online, die sie im Cliffside Malibu Rehab Center zu Gesicht bekam . Der "Melrose Place"-Star wirke derzeit wie ein Häufchen Elend. "Ihr musste bei allem geholfen werden, weil sie so neben sich steht."

Happy 19th Birthday to my favorite person in the world! love mommy Ein von Heather Locklear (@heatherlocklear) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 12:31 Uhr

Benzos und Alkohol

Mitarbeiter brachten sie sofort in die Detox-Abteilung ein. "Sie ist in einem Privathaus mit zwei anderen Personen untergebracht und kommt nur heraus, wenn sie den Arzt besucht". Locklear soll in den letzten Monaten viel Alkohol und Beruhigungstabletten zu sich genommen haben.

Ihr Freund, der Schönheitschirurg Dr. Marc Mani hat im Mai 2016 mit ihr Schluss gemacht - nach drei Jahren Beziehung. Das brachte die "Denver Clan" und "Chaos City"-Schauspielerin offenbar erneut ins Straucheln. Auf Red Carpets und Hollywoodpartys hat sie sich bereits vor zwei Jahren rar gemacht.

Schon 2008, 2010 und 2012 musste sie in eine Entzugsklinik einchecken. Das letzte Mal hat ihre Schwester die Rettung angerufen. Locklear hat eine 19-jährige Tochter.