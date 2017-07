Disney hat die Top-Besetzung für die geplante Neuauflage des Märchenklassikers "Aladdin" zusammen.

Will Smith ("Men in Black") wird demnach den Flaschengeist Jinni spielen, wie das Filmstudio am Samstag im kalifornischen Anaheim bekanntgab. Damit scheint ein echter Coup gelungen. Immerhin gilt Smith als einer der bestbezahlten Schauspieler und Hitgarant.

Der gebürtige Ägypter Mena Massoud (TV-Serie "Jack Ryan") übernimmt die Aladdin-Rolle, die Engländerin Naomi Scott ("Power Rangers") tritt als Prinzessin Jasmin auf.

Ritchie führt nach Flop die Regie

Vorab war schon bekannt, dass der britische "Sherlock Holmes"-Regisseur Guy Ritchie die geplante Realverfilmung inszeniert. Die Dreharbeiten sollen im August in London beginnen, wie das Filmblatt "Hollywood Reporter" berichtet. Für seinen aktuellen Film "King Arthur" gab es aber vernichtende Kritiken und wenig Geld an den Kinokassen - mehr dazu

Disney hatte schon 1992 mit dem Zeichentrickmärchen und dem von Robin Williams (1951-2014) vertonten Flaschengeist großen Erfolg. "Aladdin" dreht sich um einen Straßenjungen, dem ein Geist aus einer Zauberlampe drei Wünsche erfüllt. Das Skript für die Neuverfilmung stammt von John August ("Big Fish").

