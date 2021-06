Zara Tindall musste nach "verblüffender Erkenntnis" Namen ihrer Tochter Lena ändern

Lucas ist bereits das dritte Kind der Tochter von Prinzessin Anne und ihrem Mann, Ex-Rugby-Spieler Mike Tindall. Die Königin und ihr mittlerweile verstorbener Mann Prinz Philip seien "hoch erfreut" über die Neuigkeiten gewesen, sagte ein Palastsprecher nach der Geburt in London. Mit dem Mittelnamen Philip ehrten sie Baby Lucas' Uropa. Seine ältere Schwester Lena Elizabeth wurde nach der Queen benannt.

Berühmte Initialen

Die heute dreijährige hätte eigentlich aber abers heißen sollen, wie die britische Zeitung Daily Express berichtet. Demnach musste das Paar den Namen nach "einer verblüffenden Erkenntnis" abändern. Die ursprüngliche Namenswahl Elena hätte nämlich zu einem kleinen Fauxpas geführt, heißt es. "Ich mochte den Namen Elena, aber ich wollte nicht, dass ihre Initialen 'E.T.' sind, also haben wir uns für Lena entschieden", habe sie 2018 in einem Telegraph-Interview gesagt. E.T. - das ist das liebenswerte außerirdische Wesen in dem gleichnamigen Film von Steven Spielberg.

Zara ist eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Ihr Ehemann Mike war Mitglied der englischen Rugby-Nationalmannschaft. Neben Lucas Philip und Lena Elizabeth haben die beiden noch die siebenjährige Tochter Mia Grace.