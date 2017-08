Wolfgang Ambros wird zum ersten Mal Opa

Das sind ja großartige Neuigkeiten, die man aus dem Hause Ambros hört. Nach der Hochzeit im Februar mit seiner Jugendliebe Uta Schäfauer (51) und dem Familienzuwachs in Form von Hund "Devil" (Teufel), darf sich Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros (65) gleich noch einmal über "Vermehrung" freuen.

Diesmal ist er aber nicht selbst dafür verantwortlich, sondern sein Sohn Matthias (35). Der Schlagzeuger der Bad Vöslauer Erfolgs-Band "Seiler und Speer" wird bald Vater eines Mädchens. Damit macht er Wolferl zum ersten Mal zum Opa – und dieser freut sich natürlich riesig über sein Enkelkind, wie er gegenüber dem KURIER verriet:

Foto: KURIER/Rainer Eckharter "Ich finde das wunderbar. Mein Sohn hatte immer so viele Projekte, jetzt wurde es schon langsam Zeit. Ich bin hochgespannt und hocherfreut". Im Oktober ist es dann so weit und der stolze Opa kann sein erstes Enkerl in die Arme schließen.