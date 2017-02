Wolferl Ambros: "Ich heirate heute!"

Das Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros (64) traut sich offenbar wieder – gegenüber dem KURIER sagte er am Donnerstag voll Stolz wörtlich: "Morgen (also heute Freitag) heirate ich!"

Die Menschen-Redaktion erreichte ihn in seinem Tiroler Domzil in Waidring, wo Ambros seit Jahren mit seiner Uta (51) und den Zwillingen – Rosalie & Sebastian (bald 7) von Ex-Freundin Anne Reger (41) – zusammenlebt. Es wäre sein zweiter Versuch – die erste Ehe mit Margit (61) wurde 2012 nach 32 Jahren geschieden. Sie haben einen Sohn, Seiler & Speer-Schlagzeuger Matthias (28).

Viele seiner Intim-Freunde gaben sich ahnungslos. So telefonierte der KURIER mit Manager Peter Fröstl in London, Christoph Fälbl in der Wachau und Szene-Wirt Niki Neunteufel im urtümlichen Ambros-Biotop als Nummer 1 vom Wienerwald, in Purkersdorf, wo er 2015 vor Uta an ihrem 50. Geburtstag auf die Knie gesunken und um ihre Hand angehalten hatte.

Ambros, kryptisch zum KURIER: "Ich heirate so früh, dass keiner von euch Reportern mehr hier in Waidring auftauchen kann."