Wolf Biermann: "Diese gute Ruhe in der Liebe"

Als Interviewer ist man nur Stichwortgeber. Der Lyriker ist der Erzähler. Humorvoll und wortgewaltig zieht er den Zuhörer mit den wahren Geschichten seines Lebens in den Bann. Mit bewusst gesetzten Pausen erhöht er die Spannung.

Nein, provozieren wollte der einst glühende Anhänger der Kommunisten, die er heute Verbrecher nennt, nie. „Wenn man in die Welt geht, um zu provozieren, erreicht man wenig. Das gelingt im politischen, großen Zusammenhang eigentlich nur, wenn man’s gar nicht wollte“, sagt der 1936 in Hamburg geborene Sohn eines kommunistischen, jüdischen Hafenarbeiters. „Ich habe versucht, schöne Gedichte und Lieder zu schreiben. Und dann passiert es automatisch, dass man sich in den Streit der Welt einmischt.“

Obwohl Dagobert Biermann 1943 in Auschwitz ermordet wurde, war es der Vater, der ihn prägte. „Denn meine Mutter hat ihn mir mit großer List und Liebe nahegebracht. Jeden Tag lag in meinem Leiterwägelchen auf dem Flur ein sogenannter Nusspips, ein Keks oder Bonbon, angeblich von meinem Vater. Ich aß diese fromme Lüge meiner Mutter so wie Christen den Leib Jesu“, sagt der Poet, der 1953 als überzeugter Kommunist in die DDR übersiedelte und 1976 als radikalster Kritiker der Parteidiktatur ausgebürgert wurde.„Wir waren alle kleine Dummficks, die stolz darauf waren, dass sie mit so vielen Weibern im Bett waren.“Nach der Ausbürgerung kaufte er sofort das Haus, in dem er heute noch wohnt. „Aus Geiz, weil die schmissen mir meine Weiber hinterher. Meine damalige Ehefrau Tine Barg, meine Freundin Eva-Maria und ihre verrückte Tochter Nina Hagen und Sibylle Havemann, mit der ich ja auch zwei Kinder habe. Und ich dachte, ehe ich vier Wohnungen miete – denn die hatten ja alle keinen Pfennig auf der Naht – dann ist es vernünftiger, ein Haus zu kaufen.“ Zum Glück sei er so blöde gewesen, „dass meine Fantasie nicht ausreichte, mir vorzustellen, dass das ja gar nicht geht, so unter einem Dach zu wohnen.“Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. „Was die Herrschenden in zwölf Jahren Verbot nicht geschafft haben, den Biermann fertigzumachen, das schaffen jetzt die vier Weiber“, konnte er in den Zeitungen lesen. Er nimmt es mit Humor, ist stolz auf seine Kinder, „die alle sehr miteinander verbunden sind“ und zeigt lachend auf ein Fenster im Giebel. „Das heißt Cosma-Zimmer, weil dort die Tochter von Nina Hagen – ne Knalltüte der Weltgeschichte – wohnte.“

Als Biermann als einer der Ersten nach dem Mauerfall seine Stasi-Akte (mindestens 50.000 Seiten) las, „fand ich in diesem totalitären Misthaufen ein interessantes Dokument. Das war ein Maßnahmenplan zur ,Zersetzung‘ meiner Person. Um mich fertigmachen zu können, waren die privatesten Nichtigkeiten interessant.“ Darüber, dass man Gedichte in seinem Stil schreiben und verbreiten ließ, „die so idiotisch sind, dass die Leute sagen, jetzt ist er durchgedreht, konnte ich mich noch schieflachen. “

Aber dann kam ein Punkt, bei dem ihm das Lachen verging. Da stand: „Zerstörung aller Freundschafts- und aller Liebesbeziehungen, damit er isoliert ist.“ Die Details aus den Akten schreckten ihn nicht nur, sondern beschämten und ärgerten ihn. „Weil ich natürlich, wie andere Leute in meiner Zeit auch, stark beeinflusst von der neuen Moral der 68er-Zeit war. Wir waren alle kleine Dummficks, die stolz darauf waren, dass sie mit so vielen Weibern im Bett waren.“ Die Ironie der Situation: „Jetzt, wo ich sie nicht mehr so brauche, habe ich diese Stabilität. Vorher kam ich ja nicht zu dieser guten Ruhe in der Liebe.“