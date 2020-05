Kate & Will: Bürgerliche Taufpaten für George

Am 23. Oktober soll Prinz George, der Sohn von Prinz William und seiner Frau Kate, in der Londoner Chapel Royal getauft werden. In britischen Medien wird darüber spekuliert, wer bei der Taufe dabei sein wird – und wer nicht. William bricht offenbar bewusst mit der Tradition: Anstelle betagter Adeliger werden Wegbegleiter am Taufbecken stehen.

Die Sunday Times berichtete, dass die Eltern „palastferne“ Freunde gebeten haben, Taufpaten zu sein. Darunter sollen Boyd und Emilia d’Erlanger sein – Freunde, die einst mit William und Kate zusammenwohnten. Zudem ist Williams ältester Freund Hugh van Cutsem Taufpate. Laut Sunday Times sollen die nicht royalen Paten dem kleinen George ein Gefühl von Bodenständigkeit und Normalität vermitteln. Immerhin: Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, wird George taufen.